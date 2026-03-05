Финансовая милиция прикрыла работу одного из крупнейших импортеров тюльпанов в Беларуси

Опубликовано: 05.03.2026 09:57 , Обновлено: 05.03.2026

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении собственников одного из крестьянско-фермерских хозяйств Брестской области. Предприниматели занимались оптовой продажей живых тюльпанов и к тому же были одним из крупнейших импортеров этих луковичных цветов в Беларуси.

Как пояснили 5 марта в ведомстве, собственников бизнеса подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также в продаже товара по заниженной стоимости, то есть в налоговом мошенничестве. Проверка бизнеса выявила сразу несколько серьёзных нарушений.

Во-первых, крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) обвинили в незаконном применении особого, льготного режима налогообложения. На него вправе рассчитывать производители сельскохозяйственной продукции - им разрешают уплачивать единый налог в размере 1% от валовой выручки. Однако для этого доход от продажи собственной сельхозпродукции в общем объёме выручки должен быть не менее 50%.

Поскольку КФХ зарабатывало не только на продаже свежих тюльпанов, но и на продаже луковиц, теоретически оно имело право применять льготную схему налогообложения. Однако на деле их выручка от продажи тюльпанов уже в 2022 году начала превышать выручку от продажи луковиц.

Тогда, по версии КГК, руководство КФХ придумало схему, как перераспределить часть выручки. Они просто зарегистрировали ещё одну подконтрольную компанию, назначив её руководителем водителя КФХ.

В результате налоговая база КФХ была искусственно занижена, а сумма не уплаченных в бюджет налогов, по подсчётам КГК, за 2022-2025 годы составила более 1,3 млн. рублей .

Во-вторых, КГК выявило в хозяйстве “масштабные факты сокрытия выручки”, получаемой от продажи луковиц тюльпанов. По информации проверяющих, луковицы продавали за наличные, а в отчётные бумаги вносили суммы, заниженные более чем в 20 раз. Изучив “чёрную бухгалтерию” компании, инспекторы подсчитали, что только за последние 2 года КФХ скрыло от налоговой порядка 10 млн. рублей .

В-третьих, в ведомстве также усмотрели признаки налогового мошенничества в деятельности хозяйства. В частности, утверждается, что собственники бизнеса подали в налоговую фиктивные документы о сделке, якобы проведённой со свой подконтрольной компанией. Та якобы купила тюльпаны (по заниженной стоимости) и перепродала их в Россию. На деле же, как выяснили в КГК, подконтрольная компания фактически не участвовала ни в каких сделках, а количество и стоимость луковиц тюльпанов, проданных физическим лицам, также были занижены.

В результате в отношении непосредственного руководителя хозяйства, собственника бизнеса, который в КФХ занимает должность заместителя руководителя, а также водителя, которого назначили руководителем подконтрольной компании, возбудили уголовные дела. В КГК заявили, что фигуранты уже даны признательные показания.

О задержании кого-либо из них не сообщается. Однако известно, что на их имущество (а это 4 квартиры и 10 автомобилей) наложили арест. Также в КГК сообщили об изъятии наличных у подозреваемых - 440 тыс. евро и 89 тыс. долларов.