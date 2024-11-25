"Ушел из дома, получается" — Иностранец угнал у белоруса машину, заправил на 4,5 рубля и бросил у границы

Опубликовано: 25.11.2024 10:03 , Обновлено: 25.11.2024

В Минске милиционеры по горящим следам задержали иностранца, который угнал машину, чтобы "вернуться на родину" и бросил ее у границы. Подробности рассказали 25 нобяря в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.

По информации оперативников, минчанин сообщил в милицию, что из двора дома пропал автомобиль его матери.

Оказалось, машину угнал 30-летний иностранец. Накануне он поссорился со своей женой-белоруской, поэтому решил уйти из дома и вернуться на родину.

“Начался конфликт. Чтобы избежать конфликта, ушел из дома, получается. Чтобы не гулять на улице, мне надо было добраться до белорусской границы. И что я сделал? Я угнал машину”, — рассказал мужчина.

В МВД сообщили, что ему удалось пробраться в одну из машин, в которых он нашел ключи от другого автомобиля. Используя их, он завёл чужое авто и поехал на нем до границы. По пути заправился на 4,5 рубля.

Доехав до границы, иностранец бросил чужой транспорт и попытался выехать из страны на попутке.

Угонщика задержали при попытке пересечения пункта пропуска. Следователи возбудили уголовное дело.

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