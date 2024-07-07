"Из-за криков массово вызывали скорую" - В Минске упали кабинки аттракционов

Опубликовано: 07.07.2024 10:48 , Обновлено: 07.07.2024

В субботу, 6 июля, в Парке Челюскинцев у одного из аттракционов, в котором находились взрослые и ребёнок, оторвались тросы. Пострадавших увезли на четырёх автомобилях скорой помощи. О произошедшем сообщил телеграм-канал агентства Мinsk News.

Известно, что ЧП произошло в парке Челюскинцев в районе 20:00. Во время работы аттракциона сломался механизм подъема и опускания кабинок. В результате произошедшего инцидента пострадали не менее четырех человек, включая детей. Их увезли автомобили скорой помощи, которые прибыли в составе четырёх экипажей.

“У всех легкие ушибы и царапины. Кабинки упали с высоты 3-4 метров. Один ребенок очень сильно испугался, и его забрала скорая. Из-за криков посетители начали массово вызывать скорую помощь, поэтому было так много карет”, - сообщил дежурный механик парка Мinsk News.

Сломанный аттракцион был допущен к эксплуатации, сообщили в администрации Первомайского района.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия в Гродненской области: в Лиде 11-летняя девочка упала с высоты, выпав из экстремальном аттракциона в парке развлечений. В Минздраве рассказали о состоянии ребёнка.

В Лиде 11-летняя девочка выпала из экстремального аттракциона. Следователи и медики раскрыли подробности ЧП