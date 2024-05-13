В Лиде 11-летняя девочка выпала из экстремального аттракциона. Следователи и медики раскрыли подробности ЧП

Опубликовано: 13.05.2024 07:34 , Обновлено: 13.05.2024

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия в Гродненской области: в Лиде 11-летняя девочка упала с высоты, выпав из экстремальном аттракциона в парке развлечений. В Минздраве рассказали о состоянии ребёнка.

По предварительным данным Следственного комитета Беларуси, ЧП произошло днём в воскресенье, 12 мая.

“Девочка вместе с мамой пришла в парк развлечений, который несколько недель назад приехал в город. Школьница захотела прокатиться на весьма экстремальном аттракционе Hammer. Буквально через несколько секунд после запуска техники 11-летняя девочка упала с высоты”, - рассказали следователи.

Уже к вечеру Лидский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.338 Уголовного кодекса Беларуси - по факту “оказания услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения”.

Лидские следователи пообещали установить “все обстоятельства произошедшего” и уделить особое внимание “вопросам обеспечения техники безопасности, а также причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка”.

В свою очередь Министерство здравоохранения рассказало о состоянии пострадавшей. Приехавшие на место ЧП медики диагностировали у ребёнка множественные сочетанные травмы. Её госпитализировали в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы.

“В больнице пациентке выполнены все необходимые обследования: КТ головы, органов грудной клетки, брюшной полости и таза, необходимые лабораторные обследования. Проведены консультации узкими специалистами”, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что из Гродно санавиацией дополнительно вызвали анестезиолога-реаниматолога, травматолога и офтальмолога, а из Минска - челюстно-лицевой хирург республиканского уровня.

Состояние ребёнка медики пока оценивают как “стабильно тяжёлое”.