“Улли” оставил без света 250 городов и деревнь Беларуси. Что на дорогах?

Опубликовано: 09.01.2026 08:30 , Обновлено: 09.01.2026

Министерство энергетики Беларуси оценило первые последствия снежного циклона "Улли", обрушившегося на нашу страну накануне вечером. За ночь он обесточил 251 населенной пункт страны. Виной тому - шквалистый ветер и всё же снегопады, которые к утру парализовали движение на многих участках дорог. Собрали оперативные данные.

По данным белорусских энергетиков, больше всего отключений света за ночь произошло в Витебской, Минской и Гомельской областях. Самой сложной ситуация оказалась в следующих районах:

Полоцкий,

Молодечненский,

Слуцкий,

Минский,

Речицкий,

Жлобинский.

Аварийные отключения произошли на 997 трансформаторных подстанций, из-за чего были обесточены не только жилые дома, но и 30 ферм и 6 котельных.

“Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с, ночью местами - до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву”, - объяснили основные причины аварийных отключений энергетики.

По данным ведомства, по стоянию на 7:00 9 января, без света оставались 44 населенных пункта и, судя по прогнозу погоду, расслабляться энергетикам не приходится. Для оперативного отслеживания ситуации и быстрого реагирования на возникающие проблемы в Минэнерго организовали работу оперативного штаба.

Тем временем непростой остаётся и обстановка на дорогах - снежные заносы повсеместны, а спецтехника явно не справляется с расчисткой проезжей части даже на магистральных трассах.

Так, по сообщениям самих автомобилистов, на многих участках республиканских трасс, таких как М1, М4 и М5, движение фактически встало.