Уклонившийся от призыва брестчанин обменял телефон на другой и получил срок. Как так?

Опубликовано: 06.03.2025 16:45 , Обновлено: 06.03.2025

В Бресте суд вынес приговор 21-летнему парню, который решил обменять свой мобильный телефон, находящийся под арестом. За это он дополнительно получил месяц ареста.

Как выяснилось в суде, изначально молодого человека осудили за уклонение от призыва. В январе 2024 года, будучи подозреваемым по этому делу, он получил под расписку в Следственном комитете свой телефон (стоимостью 1500 рублей) на ответственное хранение. На телефон наложили арест, чтобы в случае чего было чем оплатить возможный штраф и другие издержки.

Парня предупредили, что за порчу, продажу или обмен арестованного имущества грозит уголовная ответственность. Но в феврале прошлого он всё-таки обменял свой телефон на другой, получив при этом разницу в 200 рублей.

На суде он полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что уже на момент обмена уже заплатил штраф в 3200 рублей за уклонение. При этом снятием ареста с телефона он, судя по всему, решил не заниматься.

Суд Ленинского района г. Бреста признал парня виновным по статье 409 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту»). Ему назначили месяц ареста.

[info_b]По этой статье белорусам грозил штраф, арест, ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на срок до двух лет.[/info_b]

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что будет если парикмахер повредит родинку.

Что будет, если парикмахер повредит родинку? Суд в Могилёве вынес решение