Что будет, если парикмахер повредит родинку? Суд в Могилёве вынес решение

Опубликовано: 01.03.2025 15:27 , Обновлено: 01.03.2025

В Могилёве суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию за травму, которую парикмахер нанёс ребёнку во время стрижки. Речь идёт о повреждении родинки, потребовавшем хирургического вмешательства.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года в одной из парикмахерских города. Мать мальчика обратилась в суд с иском к владелице парикмахерской, требуя компенсации морального вреда.

Как рассказала женщина, во время стрижки парикмахер травмировал родинку на задней части шеи её несовершеннолетнего сына. После посещения салона ребёнок почувствовал дискомфорт, а мать заметила, что рана кровоточит. Самостоятельно остановить кровотечение не удалось, мальчика пришлось отвезти в больницу. Там врачи удалили остатки повреждённой родинки хирургическим путём.

В исковом заявлении мать указала, что ребёнку были причинены физические и нравственные страдания, и потребовала взыскать с владелицы парикмахерской 7 000 рублей в качестве компенсации.

Суд Ленинского района г. Могилева удовлетворил иск частично. Установлено, что здоровью ребёнка действительно был причинен вред из-за некачественно оказанной услуги. В итоге суд постановил взыскать с владелицы парикмахерской в пользу матери ребёнка 400 рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлину в бюджет в размере 120 рублей.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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