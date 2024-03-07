Уговаривала знакомых брать товары в рассрочку. В Бобруйске женщину осудили за долги

Опубликовано: 07.03.2024 12:55 , Обновлено: 13.11.2024

Жительница Бобруйска несколько месяцев брала у своих знакомых деньги в долг и уговаривала их приобрести для нее товары в рассрочку и лизинг. Какой приговор вынес суд?

Следствие установило, что 32-летняя бобруйчанка с февраля по ноябрь 2022 года под предлогом тяжелого материального положения брала у своих знакомых крупные суммы в долг. Кроме того, она уговаривала их приобрести товары в рассрочку и лизинг и обещала при этом в дальнейшем самостоятельно производить все выплаты. Хотя изначально женщина не собиралась отдавать долги и даже не имела возможность сделать это.

Товары, которые знакомые фигурантки приобретали для нее, она продавала по заниженным ценам. Это телевизор, мобильные телефоны, посудомоечные машины. Вырученные деньги обвиняемая тратила на свои нужды.

Суммарный ущерб, причиненный пяти гражданам и двум юридическим лицам, составил 28 тыс. рублей.

Бобруйчанку обвинили в завладении имуществом путем обмана в крупном размере. На суде женщина признала вину в полном объеме. Она рассказала, что деньги тратила на личные нужды, в том числе на игры в онлайн-лотерею и ставки. Хотела выиграть большую сумму, но чаще проигрывала.

Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок четыре года без штрафа. В прокуратуре Могилевской области также сообщили, что обвиняемая раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб. При определении меры наказания приняли во внимание и тот факт, что у бобруйчанки есть на иждивении малолетний ребенок, постоянное место жительства и работы.

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