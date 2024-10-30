«Удобно ли сидеть?» - В Лоеве мужчина спрятался в ящике для газовых баллонов. От кого?

Опубликовано: 30.10.2024 16:13 , Обновлено: 30.10.2024

В Лоеве Гомельской области многодетный отец спрятался в ящике для газовых баллонов. Но нет, не от детей - пришел судебный исполнитель.

Сотрудница межрайонного отдела принудительного исполнения искала хозяина дома, потому что он, как рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, накопил долги по оплате “коммуналки”.

По информации ведомства, дверь дома была заперта, судебный исполнитель решила осмотреть участок и увидела там ящик для хранения газовых баллонов.

“Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома. Вместо ответа на вопрос, удобно ли сидеть в деревянном ящике, сконфуженный должник стал молча выбираться из укрытия”, - рассказал источник.

Мужчина заверил, что оплатит долги. И свое обещание выполнил, поэтому исполнительное производство закрыли.

Ранее Telegraf.news писал, что жительницу Речицы Гомельской области судебные исполнители переселили в деревню за “праздный образ жизни” и долги по оплате “коммуналки”.

«За праздный образ жизни» — Судебные исполнители отправили жительницу Речицы в «ссылку в дом на селе»