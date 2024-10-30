«Удобно ли сидеть?» - В Лоеве мужчина спрятался в ящике для газовых баллонов. От кого?
В Лоеве Гомельской области многодетный отец спрятался в ящике для газовых баллонов. Но нет, не от детей - пришел судебный исполнитель.
Сотрудница межрайонного отдела принудительного исполнения искала хозяина дома, потому что он, как рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, накопил долги по оплате “коммуналки”.
По информации ведомства, дверь дома была заперта, судебный исполнитель решила осмотреть участок и увидела там ящик для хранения газовых баллонов.
“Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома. Вместо ответа на вопрос, удобно ли сидеть в деревянном ящике, сконфуженный должник стал молча выбираться из укрытия”, - рассказал источник.
Мужчина заверил, что оплатит долги. И свое обещание выполнил, поэтому исполнительное производство закрыли.
Ранее Telegraf.news писал, что жительницу Речицы Гомельской области судебные исполнители переселили в деревню за “праздный образ жизни” и долги по оплате “коммуналки”.
«За праздный образ жизни» — Судебные исполнители отправили жительницу Речицы в «ссылку в дом на селе»