🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2025 10:19 , Обновлено: 10.03.2025

В Ганцевичском районе Брестской области мужчина, решив «немножко похозяйничать» на своём участке, устроил пал сухой травы, который едва не перекинулся на лес. Видео с призывом к осторожности опубликовало Министерство лесного хозяйства Беларуси в своём Telegram-канале.

На видео, снятом работником лесного хозяйства, запечатлено выжженное поле, частично покрытое снегом. Виновник произошедшего, одетый в камуфляжную куртку, показал сгоревший участок и объяснил, что произошло.

Как следует из диалога с оператором, мужчина, как он сам думал, хотел контролируемо поджечь сухую траву с помощью «встречного пала». Он планировал разжечь небольшой участок возле берёзы, а затем «ветром подкинуть» огонь, чтобы «дотянуло» до основной части. Однако огонь вышел из-под контроля.

Мужчина показал, как тушил возгорание. По его словам, он начал заливать огонь водой из ведра.

«В результате вашей беспечности, образно говоря, сгорел немаленький участок» — констатировал оператор.

Мужчина полностью признал свою вину, говоря, что такие последствия наступили по неосторожности.

На вопрос, что бы он сказал другим людям, которые собираются жечь сухую траву, мужчина, повернувшись к камере, ответил: «Что я другим могу сказать? Чтоб учились на моих ошибках».

Как отметили в Минлесхозе, только благодаря оперативной работе сотрудников лесного хозяйства удалось предотвратить распространение огня на лесной фонд.

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