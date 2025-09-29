Участковый объяснил, когда за курение белорусов могут оштрафовать на 1260 рублей

Опубликовано: 29.09.2025 15:48 , Обновлено: 29.09.2025

С наступлением холодов многие белорусы сталкиваются с новой проблемой, способной испортить отношения с соседями: заядлые курильщики, которые летом без труда выходят подымить на лавочку во дворе, перемещаются в подъезды. Перспектива дышать табачными смолами и пропахнуть сигаретным дымом устраивает далеко не всех жильцов многоэтажек, но и стандартный максимальный штраф в 4 базовых пугает далеко не всех курильщиков. Впрочем, иногда максимальное наказание для курильщиков может вырасти в разы - до 30 базовых, то есть 1260 рублей. Разобрались в нюансах.

Для тех, кто рискует закурить сигаретку в общественном месте (а подъезды жилых домов подпадают под это понятие), в белорусском Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена отдельная статья (19.9 КоАП РБ). И, действительно, наказание по ней не настолько суровое, чтобы служить категоричным стоп-сигналом для заядлых курильщиков - до четырех базовых величин (то есть не более 168 рублей ).

[inf]Кстати, запрет распространяется не только на классические сигареты, но и на популярные ныне электронные системы курения, а помимо подъездов жилых домов под запретом территории учебных заведений, больниц, детских садов, административных зданий, вокзалы и остановочные пункты, где возможно большое скопление людей и не оборудовано специальное место для курения.[/inf]

Впрочем, как пояснилучастковый инспектор ООПП ОВД администрации Ленинского района Бреста Роман Бут-Гусаим, отдельных нарушителей могут оштрафовать за курение в подъезде на более существенную сумму - до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей ) и даже отправить на общественные работы или под административный арест .

Это возможно, если нарушитель при курении стряхивает пепел на пол. По словам участкового, это может расцениваться уже как “умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”, то есть подпадать под статью о мелком хулиганстве (ст. 19.1 КоАП РБ).

Участковый рекомендовал делать фото правонарушителя, который “доставляет вам дискомфорт”, - чтобы можно было подтвердить факт нарушения при обращении в местное отделение милиции или на спецлинию «102».

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство внутренних Беларуси объявило специальное комплексное мероприятие, которое пройдёт по всей стране с 6 по 10 октября, и призвало белорусов задуматься о серьёзных последствиях особых “находок”, за которые может грозить до 12 лет тюремного заключения.

До 12 лет тюрьмы. МВД объявило спецмероприятие по всей Беларуси и призвало задуматься о последствиях особых «находок»