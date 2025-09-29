До 12 лет тюрьмы. МВД объявило спецмероприятие по всей Беларуси и призвало задуматься о последствиях особых «находок»

Опубликовано: 29.09.2025 13:26 , Обновлено: 29.09.2025

Министерство внутренних Беларуси объявило специальное комплексное мероприятие, которое пройдёт по всей стране с 6 по 10 октября, и призвало белорусов задуматься о серьёзных последствиях особых "находок", за которые может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Специальное комплексное мероприятие носит говорящее название “Арсенал” и направлено на поддержание общественного порядка и профилактику преступлений, сопряжённых с использованием оружия. Такие преступления, как пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики (УОПП) УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Астрашевский, представляют “значительную общественную опасность” и, как правило, вызывают большой общественный резонанс.

Спецмероприятие “Арсенал” белорусская милиция проводит регулярно. В рамках него белорусам предлагают добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие или боеприпасы в органы внутренних дел, обещая при этом не привлекать ни к уголовной, ни к административной ответственности.

[inf]По данным областной милиции, с начала года на территории одной только Гродненской области за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой было возбуждено 62 уголовных дела. При этом у нарушителей изъяли 35 единиц неучтённого оружия и более 3 000 боеприпасов к нему. Добровольно за это время белорусы сдали не меньше оружия: 65 единиц и более 2 000 боеприпасов.[/inf]

А вот тем, кто к советам милиции не прислушается, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Отделаться уголовкой можно лишь в том случае, если речь идёт о незаконном хранении охотничьего огнестрела: статья 24.46 Кодекса об административных правонарушениях - штраф от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня), конфискация самого оружия и лишение права заниматься охотой. Если же речь о других видах огнестрельного оружия, привлечь за его хранение могут уже по Уголовному кодексу: статья 295, в числе прочего, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет .

“Как правило, граждане не задумываются о последствиях незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как следствие, такие предметы используются в противоправных целях, цена которых жизнь и здоровье граждан. Поэтому призываем граждан задуматься, стоит ли хранить такие предметы”, - обратился к белорусам Астрашевский.

При этом следует помнить о том, что отговорка о том, что найденное у вас оружие, на хранение которого у вас нет разрешения, не является вашим, а было передано “на хранение” другом, родственником или кем-то ещё, для милиции вряд ли станет аргументом.

“Хранить и использовать найденное или переданное кем бы то ни было оружие и боеприпасы, собственником которых гражданин не является, запрещено. Они подлежат немедленной сдаче в органы внутренних дел. В случае обнаружения подобных находок необходимо сообщить об этом в милицию и до прибытия сотрудников исключить любое воздействие на данные предметы, а также доступ к ним посторонних”, - предупредили в милиции.

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