«У него безумные глаза!» – В Кличеве милиционер открыл стрельбу по мужчине с ножом

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Опубликовано: 07.01.2024 09:18 , Обновлено: 07.01.2024

Вечером 6 января по телефону 102 позвонила 64-летняя жительница Кличева и взволнованным голосом рассказала, что ее 52-летний сожитель угрожает ей убийством, сообщили в УВД Могилевской области.

На место выехали сотрудники Кличевского РОВД, рассказали правоохранители.

Во время движения сотрудников по громкой связи были слышны слова женщины: «Он сел на коня, у него безумные глаза…». Возле дома звонившей прибывшие милиционеры увидели мужчину, который шел по улице с ножом.

«При этом рядом находились гражданские лица, для которых он представлял реальную опасность, поэтому правоохранители незамедлительно заблокировали близлежащую территорию, чтобы от его действий никто не пострадал», уточнили сотрудники.

По словам правоохранителей, мужчина был настроен агрессивно, отказывался выполнять требования сотрудников, не реагировал на предупреждения и выкрикивал угрозы. Когда вооруженный мужчина направился к госавтоинспектору, милиционер выстрелил в ему в ногу.

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В милиции сообщили, что мужчину задержали и доставили в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи. К слову, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

К слову, это второе похожее происшествие за последние два дня. Ранее Телеграф рассказывал об инциденте в одном из дворов в Гродно. По информации милиции, мужчина сначала хотел спрыгнуть с 9-го этажа, а «затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим».

«Пожалуйста, убей меня» — Милиционеры стреляли во дворе многоэтажки в Гродно