В Витебске милиционеры стреляли по мужчине, напавшему с ножом на девушку

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Опубликовано: 20.08.2025 18:54 , Обновлено: 20.08.2025

В Витебске задержали мужчину, который пытался убить 17-летнюю девушку, а после напал на милиционеров с ножом. Правоохранителям пришлось выстрелить ему в ноги. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел примерно в 7 утра 20 августа. В милицию позвонила женщина и сказала, что ее несовершеннолетнюю дочь “убивает знакомый”. На видео, опубликованном МВД, слышно, как она говорит:

“Убивают. Я успела выскочить на улицу, у меня дочка, ее убивают. Быстрее, пожалуйста”.

Как сообщили в пресс-службе, прибывшие сотрудники РОВД Витебска во дворе дома увидели мужчину, “который наносил удары ножом девушке”. На требование милиционеров бросить оружие, тот “попытался на них напасть”.

“Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника”, — сообщили в МВД. Там также отметили, что он по внешним признакам “находился в состоянии наркотического опьянения”.

Девушке оказали первую помощь, а затем вызвали скорую. Ее положили в реанимацию. Задержанного 22-летнего мужчину также передали медикам. В милиции сообщили, что ранее его уже судили за наркооборот.

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Ранее Telegraf.news писал, что применить табельное оружие пришлось сотрудникам Госавтоиспекции в Минской области для остановки легкового автомобиля, который не остановился по требованию инспекторов. Оказалось, что за рулём авто был 17-летний подросток — бесправник.

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