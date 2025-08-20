В Витебске милиционеры стреляли по мужчине, напавшему с ножом на девушку
В Витебске задержали мужчину, который пытался убить 17-летнюю девушку, а после напал на милиционеров с ножом. Правоохранителям пришлось выстрелить ему в ноги. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.
Инцидент произошел примерно в 7 утра 20 августа. В милицию позвонила женщина и сказала, что ее несовершеннолетнюю дочь “убивает знакомый”. На видео, опубликованном МВД, слышно, как она говорит:
“Убивают. Я успела выскочить на улицу, у меня дочка, ее убивают. Быстрее, пожалуйста”.
Как сообщили в пресс-службе, прибывшие сотрудники РОВД Витебска во дворе дома увидели мужчину, “который наносил удары ножом девушке”. На требование милиционеров бросить оружие, тот “попытался на них напасть”.
“Оценив реальную угрозу жизни и здоровью, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника”, — сообщили в МВД. Там также отметили, что он по внешним признакам “находился в состоянии наркотического опьянения”.
Девушке оказали первую помощь, а затем вызвали скорую. Ее положили в реанимацию. Задержанного 22-летнего мужчину также передали медикам. В милиции сообщили, что ранее его уже судили за наркооборот.
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