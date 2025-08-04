На Минщине ГАИ открыла стрельбу по авто с подростком за рулем

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Опубликовано: 04.08.2025 09:48 , Обновлено: 04.08.2025

Применить табельное оружие пришлось минувшей ночью сотрудникам Госавтоиспекции в Минской области для остановки легкового автомобиля, который не остановился по требованию инспекторов. Оказалось, что за рулём авто был 17-летний подросток - безправник.

По данным МВД, инцидент произошёл вблизи зоны отдыха “Клецкий пруд” в Минской области. После того, как водитель легковой Audi проигнорировал сигнал инспектора об остановке, экипаж начал преследование.

“Нарушитель увеличил скорость, выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу иным участникам дорожного движения. На неоднократные законные требования сотрудников не реагировал”, - рассказали о погоне в милиции.

В результате, чтобы остановить водителя, инспекторы решили использовать табельное оружие - на оперативной видеозаписи, сделанной на видеорегистратор служебного авто, слышны несколько выстрелов. По словам милиционеров, только эти “прицельные выстрелы по иномарке” остановили “беглеца”.

Оказалось, что за рулём был 17-летний житель Ляховичского района, не имевший водительских прав. Где он взял автомобиль, в ведомстве не уточнили.

По данным МВД, на задержанного подростка составили шесть административных протоколов и направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Сам автомобиль отправили на охраняемую стоянку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что буквально на днях пресс-служба органов внутренних дел Гомельской области призвала взрослых “не быть равнодушными” и “незамедлительно звонить в 102”, завидев за рулём транспортного средства несовершеннолетнего. С таким призывом гомельская милиция обратилась к взрослым после изучения очередного видео, на котором компания подростков катается на мопедах и скутерах по одному из районов областного центра.

В Гомельском УВД призвали взрослых «незамедлительно» вызывать милицию на этих подростков