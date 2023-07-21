«Сверхъестественное» — Появилось видео, как в Бресте авто без водителя внезапно устроило ДТП

🎥 Видео

Опубликовано: 21.07.2023 09:10 , Обновлено: 21.07.2023

В Сети опубликовали видео, как сначала спокойно стоящий автомобиль внезапно тронулся с места и врезался во впереди стоящую машину.

В комментариях к ролику зрители окрестили произошедшее “сверхъестественным”. Однако, скорее всего, ничего мистического в этом нет.

СМИ пишут, что это «обычная невнимательность и безответственность водителя», который не поставил свой автомобиль на ручник.

Как итог — дорожно-транспортное-происшествие. В видео вы можете увидеть, насколько пострадали машины.

К слову, еще 5 лет назад на том же самом месте произошло точно такое же происшествие!

Ранее Телеграф писал, что в Речицком районе Гомельской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого комбайн подмял под себя легковой автомобиль. Видео с места аварии выложил в интернет один из пользователей TikTok.

Что будет, если легковушка въедет в комбайн? В TikTok появилось видео ДТП под Речицей