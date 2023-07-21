«Сверхъестественное» — Появилось видео, как в Бресте авто без водителя внезапно устроило ДТП
В Сети опубликовали видео, как сначала спокойно стоящий автомобиль внезапно тронулся с места и врезался во впереди стоящую машину.
В комментариях к ролику зрители окрестили произошедшее “сверхъестественным”. Однако, скорее всего, ничего мистического в этом нет.
СМИ пишут, что это «обычная невнимательность и безответственность водителя», который не поставил свой автомобиль на ручник.
Как итог — дорожно-транспортное-происшествие. В видео вы можете увидеть, насколько пострадали машины.
К слову, еще 5 лет назад на том же самом месте произошло точно такое же происшествие!
Ранее Телеграф писал, что в Речицком районе Гомельской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого комбайн подмял под себя легковой автомобиль. Видео с места аварии выложил в интернет один из пользователей TikTok.
Что будет, если легковушка въедет в комбайн? В TikTok появилось видео ДТП под Речицей