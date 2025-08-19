Трёх белорусов освободили из трудового рабства в России. Что известно?

Опубликовано: 19.08.2025 19:23 , Обновлено: 19.08.2025

В Воронежской области России на территории фермерского хозяйства обнаружили, по предварительным данным, около 100 человек, которых удерживали в трудовом рабстве. Среди нескольких спасённых оказались трое граждан Беларуси. Следственный комитет РФ начал проверку, к ситуации подключилось белорусское посольство.

Первоначальная информация поступила от волонтёрской организации «Альтернатива», передал МК. По их данным, в селе Подколодновка Богучарского района на плантации принудительно и бесплатно трудятся люди. Волонтёрам удалось вызволить пятерых человек, из которых, по их словам, трое являются гражданами Беларуси.

По рассказам потерпевших, их держали за забором и заставляли работать на полях и в теплицах. Выйти в магазин разрешалось только в сопровождении «старшего», который выдавал на покупки 3 тысячи российских рублей в месяц (111 рублей).

Спасённые утверждают, что работников кормили просроченными продуктами, а за попытки побега или неповиновение избивали. Руководила хозяйством, по их словам, некая Надежда Васильевна, а вербовку и контроль осуществляли цыгане Слава и Александр.

Следственное управление СК России по Воронежской области организовало доследственную проверку по факту публикаций в СМИ, сообщило РБК. «Сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ситуацию взяло на контроль и Посольство Беларуси в России. Как сообщили в дипмиссии, они разбираются в произошедшем, установили телефонные номера белорусов и уже смогли дозвониться до одного из них.

Информация для проверки также передана в Управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. В посольстве заявили, что держат ситуацию на контроле и подробности представят по результатам проверок правоохранительных органов обеих стран.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как нескольких белорусов освободили из трудового рабства в Испании.

В МИД подтвердили освобождение белорусов из трудового рабства в Испании