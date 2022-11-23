Три собаки насмерть загрызли мужчину в Поставском районе

Опубликовано: 23.11.2022 10:43 , Обновлено: 23.11.2022

В Поставском районе Витебской области три собаки насмерть загрызли 36-летнего мужчину. Об этом 23 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре.

Из-за этого на двух минчан завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса Беларуси.

Инцидент произошел еще 10 марта 2022 года в деревне Роскошь. Собаки покусали мужчину за голову, тело, руки и ноги, а также поцарапали его когтями. Он умер от полученных ран и сильной потери крови.

Специалисты рассказали, что в деревне жили 2 восточно-европейские овчарки и дворовая собака. Их выпустили из вольера накануне происшествия.

Эксперты обнаружили на шерсти собак кровь, которая могла принадлежать погибшему.

Ранее Телеграф писал, что гомельский тг-канал «Сильные новости» сообщил, что в микрорайоне областного центра «Ченки» бродячие собаки нападают на жителей.

«И между собой грызутся» — В Гомеле бродячие псы терроризируют жителей микрорайона