Три собаки насмерть загрызли мужчину в Поставском районе
В Поставском районе Витебской области три собаки насмерть загрызли 36-летнего мужчину. Об этом 23 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре.
Из-за этого на двух минчан завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса Беларуси.
Инцидент произошел еще 10 марта 2022 года в деревне Роскошь. Собаки покусали мужчину за голову, тело, руки и ноги, а также поцарапали его когтями. Он умер от полученных ран и сильной потери крови.
Специалисты рассказали, что в деревне жили 2 восточно-европейские овчарки и дворовая собака. Их выпустили из вольера накануне происшествия.
Эксперты обнаружили на шерсти собак кровь, которая могла принадлежать погибшему.
Ранее Телеграф писал, что гомельский тг-канал «Сильные новости» сообщил, что в микрорайоне областного центра «Ченки» бродячие собаки нападают на жителей.
«И между собой грызутся» — В Гомеле бродячие псы терроризируют жителей микрорайона