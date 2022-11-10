"И между собой грызутся" - В Гомеле бродячие псы терроризируют жителей микрорайона

Опубликовано: 10.11.2022 13:00 , Обновлено: 10.11.2022

Гомельский тг-канал "Сильные новости" сообщил, что в микрорайоне областного центра "Ченки" бродячие собаки нападают на жителей.

Об этом [link href=“https://t.me/gomeltoday/94478” rel=“noopener” target=“_blank”] каналу [/link] сообщили подписчики и даже прислали фото злых псов. По данным “Сильных новостей” только за последние сутки было два нападения. В первый раз ночью стая бродячих собак набросилась на велосипедиста, который еле отбился с помощью своего средства передвижения. Во второй раз - псы набросились на ребенка.

«В буквальном смысле, не дают прохода. Кидаются на людей и детей. Дети напуганы. Собаки даже не дают выйти из подъезда, ходят под дверью», — рассказала местная жительница. По ее словам, в ЖКХ в курсе проблемы и даже смогли отловить несколько собак. Но остальные продолжают террор.

«Мне нужно было забрать старшего ребенка с садика, я попросила мужа, он сорвался с работы и приехал за нами. Вечером, вернувшись домой, не могли выйти с машины. Когда вышли, собака накинулась на старшего ребенка. Ребенок в истерике был», — рассказала мама малолетних детей.

«Вчера было 2, которые не просто ходили, а не давали выйти из подъезда. Не то что выйти, не дают прохода. И между собой грызутся. Страшно», — пожаловались гомельчане.

Ранее Телеграф сообщил, что достаточно необычный инцидент произошел в Гомеле 11 февраля 2020 года. Стая бродячих собак повредила припаркованный во дворе одного из домов автомобиль.

Новость Телеграф