Три рыбака утонули в Дзержинском районе

Опубликовано: 28.11.2022 14:06 , Обновлено: 10.09.2023

В водоеме около агрогородка Дворище Дзержинского района Минской области утонула трое мужчин. Об этом сообщили в МЧС.

Спасателям позвонили поздно вечером 27 ноября. Прибыв к водоему, они нашли на льду только личные вещи и снасти для рыбной ловли.

А в шести метрах од берега на глубине около 4 метров МЧСники выловили одно тело.

Позже специалисты обряда специального назначения «ЗУБР» нашли еще два тела.

Ранее Телеграф писал, что в Поставском районе Витебской области три собаки насмерть загрызли 36-летнего мужчину. Об этом 23 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре.

Три собаки насмерть загрызли мужчину в Поставском районе