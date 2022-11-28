Три рыбака утонули в Дзержинском районе
В водоеме около агрогородка Дворище Дзержинского района Минской области утонула трое мужчин. Об этом сообщили в МЧС.
Спасателям позвонили поздно вечером 27 ноября. Прибыв к водоему, они нашли на льду только личные вещи и снасти для рыбной ловли.
А в шести метрах од берега на глубине около 4 метров МЧСники выловили одно тело.
Позже специалисты обряда специального назначения «ЗУБР» нашли еще два тела.
Ранее Телеграф писал, что в Поставском районе Витебской области три собаки насмерть загрызли 36-летнего мужчину. Об этом 23 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре.