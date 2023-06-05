Появилось видео, как в Индии рухнул трехкилометровый четырехполосный мост

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Опубликовано: 05.06.2023 13:17 , Обновлено: 05.06.2023

Мост через реку Ганг рухнул 4 июня. Сообщается, что он находился в процессе строительства.

В городе Бхагалпур в индийском штате Бихар обрушился трехкилометровый, четырехполосный мост, пишет The Times of India.

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По данным издания, рухнуло минимум 30 плит из нескольких колонн. Местные СМИ пишут, что после обвала пропал без вести работавший неподалеку охранник.

Правительство штата распорядилось провести расследование инцидента и заявило, что против виновных чиновников должны быть применены строгие меры.

Напомним, это не первое происшествие, произошедшее в Индии в последние дни. Так, 2 июня там столкнулись два пассажирских поезда. Погибли, как минимум, 288 человек, еще более 1000 получили ранения.

В Индии столкнулись два поезда — погибло более 280 человек