В Индии столкнулись два поезда — погибло более 280 человек

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Опубликовано: 03.06.2023 09:43 , Обновлено: 03.06.2023

В индийском штате Одиша в пятницу 2 июня столкнулись два пассажирских поезда. По информации СМИ, возможно, был и третий — грузовой. В результате погибли, как минимум, 288 человек, еще более 1000 получили ранения.

По словам представителя министерства железных дорог Амитабха Шармы, сначала от 10 до 12 вагонов одного поезда сошли с рельсов — и обломки некоторых из них упали на соседние пути, пишет NPR. После в обломки врезался другой пассажирский поезд, шедший с противоположного направления, в результате чего три вагона второго поезда также сошли с рельсов.

По сообщению Press Trust of India, был задействован и третий грузовой поезд, но подтверждения этого от железнодорожных властей не было. PTI сообщила, что некоторые из сошедших с рельсов пассажирских вагонов попали в вагоны грузового поезда.

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Причина происшествия до конца не ясна.

Спасатели ожидают, что число погибших будет расти. Они считают, что многие люди оказались в ловушке под перевернутыми вагонами.

В штате Одиша субботу 3 июня объявили траурным днем.