"Только слегка ударила по ягодицам" - Минчанка получила штраф за побои сыну

Опубликовано: 06.02.2025 14:22 , Обновлено: 06.02.2025

Суд признал минчанку виновной в нанесении побоев своему 7-летнему сыну и назначил штраф в размере трех базовых величин (126 рублей сейчас). При этом сама женщина утверждает, что "только слегка ударила по ягодицам" ребенка, передали ее объяснения в прокуратуре Минска.

По [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/o-nesovershennoletnikh-i-molodezhi/izbila-maloletnego-s060225/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, 30-летняя женщина в конце октября 2024 года причинила телесные повреждения сыну в виде множества ссадин, кровоподтеков и царапин. Это зафиксировали классный руководитель школы, где обучался ребенок, а также медсестра. К материалам дела приложили фотографии нанесенных ребенку побоев, утверждают в прокуратуре.

“Сам ребенок также не отрицал факт причинения ему телесных повреждений матерью”, - добавили там.

В свою очередь мать мальчика в своих объяснениях сказала, что не била его и не наносила телесных повреждений. Отец ребенка не хотел привлекать супругу к административной ответственности и от написания заявления отказался.

Тем не менее, административку женщина получила. Суд признал ее виновной в нанесении побоев (ч. 2 ст. 10.1 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси).

По результатам расследования, детей из этой семьи признали находящимися в социально опасном положении, добавили в прокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что в Дубровенском районе на Витебщине в конце января 27-летний мужчина приехал в гости к своей 82-летней бабушке в деревню и “в ярости”, как утверждают в управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области, избил женщину. В ведомстве рассказали подробности.

В Дубровенском районе внук «в ярости» избил бабушку