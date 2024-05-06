В Бресте 19 посетителей одного кафе попали в больницу с отравлением. Что известно?

Опубликовано: 06.05.2024 21:54 , Обновлено: 06.05.2024

В телеграм-канале Брестской области "#1 регион" сообщили, что 19 посетителей одного из брестских кафе пожаловались на свое состояние, после заказа сета из четырех блюд.

“По состоянию на 6 мая 2024 года среди посетителей одного из кафе города над Бугом зарегистрировано 19 случаев гастроэнтерита предположительно инфекционного происхождения”, - сообщил телеграм-канал.

Работа кафе была приостановлена на время проведения эпидрасследования и лабораторных исследований.

Там уточнили, что 12 отравившихся были помещены в инфекционные отделенияя УЗ «Брестская областная клиническая больница». Ещё 7 человек были определены на амбулаторное лечение в поликлиниках Бреста.

“У работников кафе проведен забор клинического материала, отобраны пробы пищевой продукции и 4 готовых блюда, входящих в состав сета”, - сообщили чиновники.