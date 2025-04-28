«Так просто не бывает» - Глава Минлесхоза усмотрел поджог в крупном пожаре на границе Беларуси с Украиной

📷 Фото

Опубликовано: 28.04.2025 08:27 , Обновлено: 28.04.2025

Крупный лесной пожар, вспыхнул на днях на границе Беларуси с Украиной. Вечером 27 апреля в Министерстве лесного хозяйства показали кадры тушения пожара, а глава ведомства озвучил версии причины возгорания. По его словам, пожар в приграничье могли спровоцировать специально.

По данным ведомства, крупный пожар в настоящее время тушат в Милошевичском лесхозе. Тушение осложнено тем, что огнём охвачена болотистая местность. К тушению привлекли технику и сотрудников из пяти лесхозов.













Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, министр лесного хозяйства Александр Кулик не исключил вероятности того, что причиной пожара стал умышленный поджог.

“Проблема сейчас - это пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. И трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории, - у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог. Я думаю, не случайно. Полтора километра фронт огня - так просто не бывает в лесной экосистеме”, - высказал своё мнение глава ведомства.

По его словам, чтобы не допустить ухудшения ситуации, вдоль государственной границы на время пожароопасного периода решили усилить пожарные расчеты.

Где сейчас нельзя ходить в лес в Беларуси?

Кстати, резкое похолодание совсем не улучшило пожароопасную ситуацию в стране. За минувшие сутки на интерактивной карте Минлесхоза только прибавилось “красных” и “жёлтых” районов. Если ещё вчера ходить в лес без всяких ограничений можно было в 8 районах страны, то по состоянию на утро 28 апреля зелёный статус остался лишь в 5 районах Брестской области:

Дрогичинский,

Ивановский,

Пинский,

Лунинецкий,

Столинский.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов, данные Минлесхоза на 8:00 28 апреля

[info_b]За изменениями пожароопасной ситуации в лесах и актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

Напомним, в “жёлтых” районах запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

В “красные” районы запрещён не только въезд, но и вход в лес по любым причинам. За нарушение запрета в Беларуси могут оштрафовать на 12-30 базовых (до 1260 рублей сегодня).

За что именно могут оштрафовать в белорусских лесах, Telegraf.news рассказывал ранее. Получить штраф можно как от инспекторов, которые регулярно устраивают рейды вблизи лесных массивов, так и попав в объектив фотоловушки, которые установлены во многих лесах страны.

Штраф – до 1260 рублей. Жителям Гомельщины и двух районов Брестчины полностью запретили ходить в лес