«Так просто не бывает» - Глава Минлесхоза усмотрел поджог в крупном пожаре на границе Беларуси с Украиной
Крупный лесной пожар, вспыхнул на днях на границе Беларуси с Украиной. Вечером 27 апреля в Министерстве лесного хозяйства показали кадры тушения пожара, а глава ведомства озвучил версии причины возгорания. По его словам, пожар в приграничье могли спровоцировать специально.
По данным ведомства, крупный пожар в настоящее время тушат в Милошевичском лесхозе. Тушение осложнено тем, что огнём охвачена болотистая местность. К тушению привлекли технику и сотрудников из пяти лесхозов.
Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, министр лесного хозяйства Александр Кулик не исключил вероятности того, что причиной пожара стал умышленный поджог.
“Проблема сейчас - это пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. И трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории, - у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог. Я думаю, не случайно. Полтора километра фронт огня - так просто не бывает в лесной экосистеме”, - высказал своё мнение глава ведомства.
По его словам, чтобы не допустить ухудшения ситуации, вдоль государственной границы на время пожароопасного периода решили усилить пожарные расчеты.
Где сейчас нельзя ходить в лес в Беларуси?
Кстати, резкое похолодание совсем не улучшило пожароопасную ситуацию в стране. За минувшие сутки на интерактивной карте Минлесхоза только прибавилось “красных” и “жёлтых” районов. Если ещё вчера ходить в лес без всяких ограничений можно было в 8 районах страны, то по состоянию на утро 28 апреля зелёный статус остался лишь в 5 районах Брестской области:
- Дрогичинский,
- Ивановский,
- Пинский,
- Лунинецкий,
- Столинский.
[info_b]За изменениями пожароопасной ситуации в лесах и актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]
Напомним, в “жёлтых” районах запрещается:
- въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
- разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
- организовывать и проводить массовые мероприятия.
В “красные” районы запрещён не только въезд, но и вход в лес по любым причинам. За нарушение запрета в Беларуси могут оштрафовать на 12-30 базовых (до 1260 рублей сегодня).
За что именно могут оштрафовать в белорусских лесах, Telegraf.news рассказывал ранее. Получить штраф можно как от инспекторов, которые регулярно устраивают рейды вблизи лесных массивов, так и попав в объектив фотоловушки, которые установлены во многих лесах страны.
Штраф – до 1260 рублей. Жителям Гомельщины и двух районов Брестчины полностью запретили ходить в лес