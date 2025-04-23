Штраф – до 1260 рублей. Жителям Гомельщины и двух районов Брестчины полностью запретили ходить в лес
По состоянию на утро 23 апреля, по всей Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Причём в Гомельской области леса закрыли абсолютно во всех районах. Не повезло и жителям ещё двух районов Брестской области, где также полностью запретили ходить в лес. За нарушение запретов предусмотрены немалые штрафы.
Так, помимо Гомельщины, согласно оперативной информации Министерства лесного хозяйства, леса полностью закрыли также в Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. На остальной территории Беларуси действуют ограничения на посещения лесов, так что освежить в памяти правила, действующие при таком режиме не помешает жителям всех районов страны.
[info_b]За изменениями пожароопасной ситуации в лесах и актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]
Что нельзя делать в лесу во время ограничений и запретов?
Если ваш район “покраснел” на карте Минлесхоза, это значит, что заходить в лес нельзя ни при каких условиях. Полные запреты местные власти вводят по согласованию с МЧС при IV-V классах пожароопасности, когда обстановка в лесу в буквальном смысле накаляется и любая оплошность может спровоцировать лесной пожар.
Ограничения же вводят при более спокойной, но всё же потенциально пожароопасной ситуации (при III классе пожарной опасности). В этом случае ходить в лес не запрещается, но вводятся дополнительные обязательные правила. Как правило, в “жёлтых” районах запрещается:
- въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
- разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
- организовывать и проводить массовые мероприятия.
Какие штрафы за нарушения запретов?
Если во время действия запрета вы попадёте в объектив лесной “фотоловушки” или набредёте на патруль Природоохраны или лесничих, можете поплатиться за непослушание рублём. В Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрено несколько статей на этот случай:
- посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 КоАП) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),
- если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).
Ранее Telegraf.news рассказал, что в последние недели пожароопасная обстановка в лесах Беларуси обострилась. Только за прошедшие выходные лесная охрана ликвидировала 26 лесных пожаров на площади свыше 100 гектаров, а сообщения о новых возгораниях продолжают поступать. Глава Минлесхоза Александр Кулик уже предупредил директоров лесхозов о персональной ответственности и возможных «кадровых решениях» за «неграмотные» действия на местах.
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