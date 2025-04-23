Штраф – до 1260 рублей. Жителям Гомельщины и двух районов Брестчины полностью запретили ходить в лес

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Опубликовано: 23.04.2025 09:05 , Обновлено: 23.04.2025

По состоянию на утро 23 апреля, по всей Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Причём в Гомельской области леса закрыли абсолютно во всех районах. Не повезло и жителям ещё двух районов Брестской области, где также полностью запретили ходить в лес. За нарушение запретов предусмотрены немалые штрафы.

Так, помимо Гомельщины, согласно оперативной информации Министерства лесного хозяйства, леса полностью закрыли также в Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. На остальной территории Беларуси действуют ограничения на посещения лесов, так что освежить в памяти правила, действующие при таком режиме не помешает жителям всех районов страны.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси, по состоянию на 9:00 23 апреля 2025 года

[info_b]За изменениями пожароопасной ситуации в лесах и актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

Что нельзя делать в лесу во время ограничений и запретов?

Если ваш район “покраснел” на карте Минлесхоза, это значит, что заходить в лес нельзя ни при каких условиях. Полные запреты местные власти вводят по согласованию с МЧС при IV-V классах пожароопасности, когда обстановка в лесу в буквальном смысле накаляется и любая оплошность может спровоцировать лесной пожар.

Ограничения же вводят при более спокойной, но всё же потенциально пожароопасной ситуации (при III классе пожарной опасности). В этом случае ходить в лес не запрещается, но вводятся дополнительные обязательные правила. Как правило, в “жёлтых” районах запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

Какие штрафы за нарушения запретов?

Если во время действия запрета вы попадёте в объектив лесной “фотоловушки” или набредёте на патруль Природоохраны или лесничих, можете поплатиться за непослушание рублём. В Кодексе об административных нарушениях (КоАП) Беларуси предусмотрено несколько статей на этот случай:

посещение леса во время действующего запрета (ч. 1 ст. 16.21 КоАП) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),

если в период запрета на посещение лесов действия человека привели к пожару и уничтожению, повреждению леса или торфяников (ч. 2 ст. 16.21 КоАП) — до 30 базовых (до 1260 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в последние недели пожароопасная обстановка в лесах Беларуси обострилась. Только за прошедшие выходные лесная охрана ликвидировала 26 лесных пожаров на площади свыше 100 гектаров, а сообщения о новых возгораниях продолжают поступать. Глава Минлесхоза Александр Кулик уже предупредил директоров лесхозов о персональной ответственности и возможных «кадровых решениях» за «неграмотные» действия на местах.

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