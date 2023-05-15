В ЖКХ рассказали на сколько дней на самом деле отключат горячую воду с 16 мая в Минске. Больше, чем 10 суток?

Опубликовано: 15.05.2023 15:08 , Обновлено: 15.05.2023

Пресс-служба минского ЖКХ напомнила, что уже со вторника, 16 мая, в столице начнут отключать горячую воду. При этом пока официально речи о 10 сутках ремонта не идёт.

Там рассказали, что “в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов” отключение горячей воды не превысит 13 суток . “Но во время испытаний возможны повреждения теплопроводов”, - намекнули в ЖКХ на не самый благоприятный вариант развития событий. Тогда ремонтные работы могут занять больше времени.

Минские коммунальщики попросили жителей столицы при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта сразу сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам (8017) 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону (8017) 373-35-24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Ранее Телеграф сообщил, что графики отключения тех или иных домов, улиц и населенных пунктов от горячей воды на время ежегодной профилактики появились в сети.

Появился график отключения горячей воды в городах Беларуси. Где уже с 10 мая?

Напомним, что недавно директор филиала «Минские тепловые сети» предприятия «Минскэнерго» Олег Жур заявил, что уже в 2023 году ремонт теплосетей могут ускорить до 10 дней. Но это не точно.

“В 2022 г. средний срок планового отключения горячего водоснабжения у наших потребителей составил 11,03 суток. В этом году постараемся сократить его еще больше. Стремимся приблизиться к 10 суткам. Для этого сформирована дополнительная бригада аварийно-восстановительной службы, увеличено количество сварщиков и мастеров, а также работников, выполняющих благоустройство. Это позволит быстрее устранять повреждения, которые будут выявлены при гидравлических испытаниях сетей”, - пообещал чиновник.