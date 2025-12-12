Суд вынес приговор пьяному водителю, убившему семью из 4 человек в ДТП под Минском

Опубликовано: 12.12.2025 13:46 , Обновлено: 12.12.2025

Суд Минского района вынес приговор по делу о резонансном ДТП, произошедшем этим лето на трассе под Минском. В аварии тогда погибла целая семья из четырёх человек. Водитель, как оказалось, в момент аварии был сильно пьян, как следствие - получил максимально возможный срок.

В ходе разбирательства суд пришёл к выводу, что вина 26-летнего водителя Mercedes, который сел пьяным за руль и на скорости 182 км/ч влетел на трассе под Минском в легковое такси, была полностью доказана. Жертвами преступного поведения молодого человека стала целая семья россиян - 75-летняя женщина, её 43-летняя дочь и две внучки 7 и 13 лет. Все они погибли на месте происшествия, водитель такси выжил, но также получил телесные повреждения.

Итоговый приговор суда в эфире гостелеканала ОНТ озвучила гособвинитель Генеральной прокуратуры Беларуси Татьяна Гракун. По её словам, суд учёл “исключительную общественную опасность” совершённого преступления и согласился с прокурорами, назначив максимально допустимое белорусским законодательством наказание. Мужчину признали виновным по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса и приговорили к 10 годам колонии общего режима. На ближайшие 8 лет ему также будет запрещено садиться за руль - водительских прав его лишили.

Сам приговор пока не вступил в законную силу. У молодого человека есть право обжаловать его в установленном порядке.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал об обстоятельствах данного ДТП. В пресс-службе Следственного комитета обнародовали не только фото искорёженного автомобиля такси с места аварии, но и видео, на котором видно, с какой скоростью нёсся пьяный лихач на загородной трассе, а также кадры, снятые за несколько часов до ДТП.

Ночь пил, а на утро влетел на 182 км/ч в такси, убив 4 человек. СК выложило видео с виновником ДТП под Минском