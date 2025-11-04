Ночь пил, а на утро влетел на 182 км/ч в такси, убив 4 человек. СК выложило видео с виновником ДТП под Минском

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Опубликовано: 04.11.2025 10:46 , Обновлено: 04.11.2025

Следственный комитет Беларуси (СК) поделился подробностями хода расследования серьёзной аварии, произошедшей 28 июня на трассе под Минском, в которой погибла целая семья из четырёх человек. Как выяснило следствие, виновник ДТП всю ночь пьянствовал, что не помешало ему под утро сесть за руль и устроить смертельный заезд на скорости 182 км/ч.

В той аварии, случившейся на трассе М2 недалеко от деревни Королев стан Минского района, погибли 75-летняя женщина, её 43-летняя дочь и две внучки - 7 и 13 лет. Все они - российские туристы, ехавшие на такси в аэропорт. В какой-то момент в их легковую Skoda сзади влетела другая легковушка марки Mercedes на скорости 182 км/ч (при максимально допустимой скорости на данном участке в 90 км/ч).

Водитель такси получил менее тяжкие телесные повреждения, а вот пассажирам выжить не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета опубликовали не только фото искорёженного автомобиля такси с места аварии, а также видео, на котором показано не только то, с какой скоростью нёсся пьяный 26-летний водитель Mercedes на загородной трассе, но и кадры, снятые за несколько часов до ДТП.

























На видео видно, что молодой человек вместе со своим другом, который был на пассажирском сиденье в момент аварии, устроил “филиал бара” прямо в салоне своего авто. На кадрах не видно, как водитель выпивает за рулём, однако результаты проведённой после ДТП экспертизы подтвердили сильное алкогольное опьянение - концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле .

О ночном кутеже в Минске рассказал и сам друг виновника ДТП. Он подтвердил оперативникам, что они вместе выпивали всю ночь, при этом катались по ночному Минску. Пьяная езда и там не обошлась без происшествий, пусть и без пострадавших: молодой человек повредил чужой автомобиль и скрылся с места.

А под утро молодые люди решили сорваться к знакомой в Москву. Чтобы “ускориться”, водитель перед выездом снял с авто регистрационные номера, чтобы не поймать штраф с камеры автоматической фотокфиксации, и превышал скорость на всём своём недолгом пути.

Уже на везде из города водитель, по словам его друга-пассажира, отвлекся от управления, чтобы что-то рассказать товарищу, и не успел среагировать на идущую впереди машину.

“Он отвлекался постоянно. Я в последний момент поворачиваю голову, а там уже такси”, - так описал последние секунды до столкновения свидетель.

По данным СК, водителю Mercedes уже предъявили обвинение по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса. За нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, приведшее к смерти нескольких человек, молодому человеку теперь грозит от 4 до 10 лет лишения свободы, а также лишение водительских прав.

С санкции прокурора подозреваемого взяли под стражу.