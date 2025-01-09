Суд в Минске признал известный сайт коллективных обращений экстремистским

Опубликовано: 09.01.2025 11:30 , Обновлено: 09.01.2025

Суд Центрального района Минска признал сайт Petitions.by и его страницы в соцсетях экстремистскими материалами. Соответствующее решение суд вынес еще 30 декабря 2024 года.

Кроме сайта Petitions.by, экстремистскими [link href=“http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/” target=“_blank” rel=“noopener”] признали [/link] его аккаунты в Instagram, Facebook, Telegram (в том числе чат там), а также в соцсети Х.

На сайте пользователи могли создать и продвинуть коллективное обращение по какому-либо вопросу или проблеме: двора, улицы, района, города, всей страны. На той или иной петиции собирали нужное количество подписей и отправляли ее в компетентный в вопросе государственный орган.

В Telegram-канале “Книга ГУ “БАЗА” [link href=“https://t.me/guBAZA/8405” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что эти ресурсы признали экстремистскими по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. “Владельцем является беглый экстремист, который ведет свою деятельность из Польши. Незаконно используя личные данные людей и без их согласия, данный персонаж систематически отправляет провокационные обращения в адрес государственных органов с целью подставить подписантов, находящихся в Беларуси”, - утверждают в источнике.

Там также сказали, что решение суда вступит в силу через 15 дней после 30 декабря. “Указанный срок был предоставлен для возможности отписаться от аккаунтов и удалить свои личные данные”, - добавили в Telegram-канале “Книга ГУ “БАЗА”.

[info_b]Согласно ст. 19.11 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за распространение и хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей сейчас) с конфискацией предмета административного правонарушения. Также можно оказаться на общественных работах или под арестом. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что органы прокуратуры Брестской области за первые шесть месяцев 2024 года направили в суды 194 заявления о признании различных информационных ресурсов экстремистскими материалами. Из них 185 рассмотрели и, судя по всему, вынесли утвердительное решение — признать.

Больше 10 аккаунтов TikTok. Белорусские суды за полгода признали 179 интернет-ресурсов экстремистскими