Суд в Минске признал экстремистскими соцсети российского журналиста Невзорова

Опубликовано: 11.02.2025 19:15 , Обновлено: 11.02.2025

Суд Центрального района Минска своим решением от 7 февраля признал аккаунты в соцсетях российского журналиста Александра Невзорова экстремистскими материалами. Редакция Telegraf.news посмотрела, что грозит белорусам за распространение информации из таких источников.

Экстремистскими [link href=“http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/” target=“_blank” rel=“noopener”] признали [/link] Telegram-канал Невзорова и его аналоги в Instagram, Facebook, X, YouTube.

Скриншот: Республиканский список экстремистских материалов

Согласно ч. 2 ст. 19.11 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение или перевозку для распространения грозит штраф в размере до 30 базовых величин (до 1260 рублей), общественные работы до 60 часов или арест на срок до 15 суток.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до 100 базовых (до 4200 рублей), а для юрлиц — до 500 базовых (до 21 тыс. рублей).

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Александр Невзоров - советский и российский репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов, публицист. Невзорову сейчас 66 лет. В 1993-2007 годах был депутатом Государственной думы в России.

В 2022 году на Невзорова завели в РФ уголовное дело за “военные фейки” (ч. 2 ст. 207.3 УК России - “публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации”). В том же году он переехал с супругой в Италию, где у них есть недвижимость и вид на жительство.

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Ранее Telegraf.news писал, что cуд Борисовского района Минской области признал аккаунт в TikTok стендап-комика Славы Комиссаренко экстремистским. Об этом стало известно 30 октября.

Суд в Борисове признал TikTok-аккаунт комика Славы Комиссаренко экстремистским