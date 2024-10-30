Суд в Борисове признал TikTok-аккаунт комика Славы Комиссаренко экстремистским
Суд Борисовского района Минской области признал аккаунт в TikTok стендап-комика Славы Комиссаренко экстремистским. Об этом стало известно 30 октября.
Решение суд принял еще 24 октября. Название официального аккаунта Комиссаренко появилось в Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации.
Ранее Telegraf.news писал, что Следственный комитет Беларуси начал в отношении Славы Комиссаренко специальное производство. Против него завели уголовное дело сразу по 3 статьям:
- ч.1 ст. 130 — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»;
- ч.2 ст. 367 — «Клевета в отношении президента Республики Беларусь»;
- ч.1 ст. 368 — «Оскорбление президента Республики Беларусь».
[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и не является в орган, который ведёт уголовный процесс.[/info_b]
СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?