Суд в Борисове признал TikTok-аккаунт комика Славы Комиссаренко экстремистским

Опубликовано: 30.10.2024 10:53 , Обновлено: 13.11.2024

Суд Борисовского района Минской области признал аккаунт в TikTok стендап-комика Славы Комиссаренко экстремистским. Об этом стало известно 30 октября.

Решение суд принял еще 24 октября. Название официального аккаунта Комиссаренко появилось в Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации.

Ранее Telegraf.news писал, что Следственный комитет Беларуси начал в отношении Славы Комиссаренко специальное производство. Против него завели уголовное дело сразу по 3 статьям:

ч.1 ст. 130 — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»;

ч.2 ст. 367 — «Клевета в отношении президента Республики Беларусь»;

ч.1 ст. 368 — «Оскорбление президента Республики Беларусь».

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и не является в орган, который ведёт уголовный процесс.[/info_b]

СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?