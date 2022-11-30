Генпрокуратура Беларуси обвинила экс-прокурора в экстремизме

Опубликовано: 30.11.2022 18:38 , Обновлено: 30.11.2022

Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила два уголовных дела в отношении бывшего прокура Олега Талерчика по части 1 статьи 361-4 (Содействие экстремистской деятельности), части 1 статьи 130 (Возбуждение социальной и другой родни) УК Беларуси.

В Генеральной прокуратуре считают, что Олег Талерчик содействовал “экстремистской деятельности и разжигание социальной вражды и розни”, путем дачи интервью признанному в Беларуси экстремистским формированием телеканалу “Белстат”, [link href=“https://t.me/prokuraturabelarus/3367” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в пресс-службе Генпрокуратуры.

[info_b]Олег Талерчик проработал в прокуратуре в Беларуси около 19 лет, из них 9 лет в Генпрокуратуре. Уволился, по его словам, из-за несогласия с позицией ведомства по делам о потерпевших от действий силовиков. Позднее был участником, но затем заявил о выходе, “Байпол”, признанного в Беларуси экстремистским форсированием.[/info_b]

Прокуроры утверждают, что в ходе интервью экс-прокурор “высказывался о привлечении к уголовной ответственности сотрудников белорусских правоохранительных органов”, оставшихся работать после выборов в 2020 году, а также призвал к проведению среди них «люстрации», “а также его возврате из-за рубежа с оружием в руках”.

Генпрокуратура направила в Следственный комитет дела для организации предварительного расследования уголовные дела.

Ранее Телеграф сообщил, что