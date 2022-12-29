Суд в Минске приговорил футболиста Хомутовского к 2 годам «домашней химии»

Опубликовано: 29.12.2022 12:05 , Обновлено: 29.12.2022

Минский суд 29 декабря вынес приговор экс-голкиперу БАТЭ и сборной Беларуси Василию Хомутовскому. Ему дали 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщили СМИ.

Хомутовского обвиняли по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси — активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, футболиста задержали в Минске 30 сентября. Он, работая помощником тренера украинского «Львова», приехал в Беларусь, чтобы сделать операцию на колене.

[info_b]Василий Хомутовский — белорусский футболист, вратарь. Тренер вратарей. Он чемпион Беларуси 1999 года, серебряный призер чемпионата Беларуси 1998, чемпион Румынии (2): 2004/05, 2005/06.[/info_b]