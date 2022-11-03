Суд в Минске приговорил главу ОГП Козлова к 2,5 годам тюрьмы

Опубликовано: 03.11.2022 11:45 , Обновлено: 03.11.2022

Суд Первомайского района Минска 3 ноября вынес приговор по делу Объединенной гражданской партии. Судили главу ОГП Николая Козлова, а также ее членов Оксану Алексееву и Антонину Ковалеву.

Так, Козлову дали 2,5 года колонии, Алексеевой — 1,5 года, Ковалевой — 1 год лишения свободы.

Членов ОГП задержали 27 июля. Следственный комитет обвинил их в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) в августе 2020 года.

«Николай Козлов управлял радикально настроенной толпой, давал протестующим указания, призывал блокировать дороги и препятствовать проезду техники», — заявляли в ведомстве.

До этого главу ОГП арестовали на три месяца по статье 407 УК — разглашение данных предварительного следствия. Он вышел на свободу в конце марта 2022 года.

Ранее Телеграф писал, что Минский городской суд 26 октября вынес приговор директору ОДО «Интер-Смит», главному редактору издания «Ежедневник» Сергею Сацуку. Ему дали 8 лет колонии.

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