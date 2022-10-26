Суд в Минске приговорил главреда «Ежедневника» Сацука к 8 годам тюрьмы

Опубликовано: 26.10.2022 11:21 , Обновлено: 26.10.2022

Минский городской суд 26 октября вынес приговор директору ОДО «Интер-Смит», главному редактору издания «Ежедневник» Сергею Сацуку. Ему дали 8 лет колонии.

Судья признал Сацука виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении полномочий.

Напомним, что в директора ОДО «Интер-Смит» Сергея Сацука задержал Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля в конце марта 2021 года.

По мнению КГК, «указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед».

В редакции «Ежедневника» с этим обвинением были не согласны:

«Он не посягал на государственный бюджет, не участвовал в его дележке в мутных коррупционных схемах. Он никогда не обладал и не обладает властными полномочиями, и тем более не использовал эти полномочия в корыстных целях. Наоборот, проводя журналистские расследования в сфере коррупции, он постоянно мешал коррупционерам вершить их тайные дела», — заявили они.

Ранее Телеграф писал, что Минский городской суд 24 октября вынес приговор бывшему пресс-секретарю мобильного оператора «А1» Николаю Бределеву. Ему дали 4 года колонии. Его обвиняли в «финансировании экстремистской деятельности и злоупотреблении служебными полномочиями». Но признали виновным только в первом.

Суд в Минске приговорил пресс-секретаря «А1» Бределева к 4 годам тюрьмы