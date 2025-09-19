Суд в Минске назначил наказание мужчинам, таскавшим оленя за рога и поившим его колой

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Опубликовано: 19.09.2025 14:34 , Обновлено: 19.09.2025

Суд Заводского района Минска 19 сентября назначил административный арест двум жителям Витебской области, которые в столичном зоопарке тягали оленя за рога и поили его колой. Они сами снимали свои действия на видео и выложили в TikTok.

Так, по информации госагентства БелТА, мужчинам дали 10 суток ареста за мелкое хулиганство (ст.19.1. КоАП). Дело рассмотрели на следующий день после их задержания.

Согласно материалам, мужчины приехали в Минск 11 сентября и решили сходить в зоопарк. Подойдя к вольеру с благородным оленем, они начали издеваться над животным.

Так, один мужчина тянул оленя за рога, а другой давал ему газированный напиток. На замечания проходящих мимо людей они отвечали невнятно.

Как пишет БелТА, мужчины объяснили свое поведение тем, что “им было весело”. В суде они признали вину в полном объеме. Они также заявили, что готовы принести извинения зоопарку, а также принести “деликатесы” для пострадавшего животного.

Постановление суда в законную силу не вступило, его можно обжаловано в установленном законом порядке.

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