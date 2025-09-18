Милиция задержала 50-летних жителей Витебщины, которые издевались над оленем в Минском зоопарке

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Опубликовано: 18.09.2025 20:08 , Обновлено: 18.09.2025

В МВД сообщили, что смогли установить личности двух мужчин, которые издевались над оленем в Минском зоопарке. В пресс-службе ведомства заявили, что мужчины "неадекватно себя вели и совершали противоправные действия, при этом снимая происходящее на камеру смартфона".

В милиции рассказали, что нарушителями оказались 50-летний и 52-летний жители Витебщины, которые “приехали отдохнуть в столицу”.

Попав в Минский зоопарк, они дергали оленя за рога, разместили ролик в интернете, а после получения негативных комментариев удалили его.

“Мужчины признались, что накануне употребляли алкоголь и не задумывались о последствиях своих поступков”, - рассказали в милиции.

Теперь в их отношении проводится проверка. А в сад напомнили, что мониторят соцсети и ищут нарушителей.