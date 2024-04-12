Суд Таиланда вынес приговор пятерым россиянам, которые похитили семейную пару из Беларуси

Опубликовано: 12.04.2024 08:06 , Обновлено: 12.04.2024

Пятеро россиян в конце января 2024-го года похитили двух белорусов на курорте в Таиланде. Злоумышленники заставили пару сделать перевод в цифровой валюте почти на 900 тысяч долларов. Затем потерпевших спокойно отпустили. 10 апреля суд Таиланда вынес приговор.

Сначала пятерым жителям Российской Федерации назначили по 4 года лишения свободы за сговор с целью принуждения и незаконное задержание. Однако впоследствии этот срок сократили до 2 лет каждому, поскольку они целиком признали свою вину, пишет издание The Bangkok Post.

После происшествия двух злоумышленников задержали сразу, а ещё двух поймали в аэропорту — они собирались покинуть Таиланд. Пятого россиянина арестовали позже всех. Его местонахождение “сдал” собственный напарник.

Напомним, в конце январе текущего года в местную полицию обратилась семейная пара из Беларуси. Они рассказали, что трое неизвестных схватили их и затолкали в фургон. На головы белорусов накинули полиэтиленовые пакеты, а мужчину ещё и били кулаками, чтобы заставить заплатить выкуп.

Затем потерпевших вынудили перевести криптовалюту на сумму 901 200 долларов США, или около 31 миллиона бат. После того, как перевод был совершён, банда отпустила семейную пару.

Белорусская семья настаивала, что не знала преступников, поскольку они прибыли на Пхукет в декабре прошлого года, тогда как подозреваемые прилетели на остров только в январе.

Полиция обвинила пятерых россиян в захвате в заложники семьи белорусов в Таиланде — The Bangkok Post