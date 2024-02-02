Полиция обвинила пятерых россиян в захвате в заложники семьи белорусов в Таиланде - The Bangkok Post

Опубликовано: 02.02.2024 18:20 , Обновлено: 02.02.2024

Полиция Таиланда арестовала пятерых россиян, обвиняемых в похищении белорусской пары на курортном острове Пхукет. По данным местных силовиков, россияне требовали перевести криптовалюту на сумму 31 миллион бат (примерно, 900 тыс долларов).

Сначала полиция доставила четверых из пяти россиян на допрос после жалобы 23-летнего Альберта Вивьянкова и его жены, имя которой не разглашается. Пара заявила, что группа мужчин похитила их перед рестораном недалеко от перекрестка Лор Ронг в районе Муанг около 22:00 в понедельник, 29 января.

По словам источника, белорусская пара сообщила полиции, что они ехали на мотоцикле из магазина в Тамбон Чалонг в районе Муанг к месту своего проживания в Тамбон Талад Яй, когда произошло похищение, сообщило издание The Bangkok Post.

Когда они собирались свернуть в переулок, трое мужчин в фургоне Hyundai подрезали их и затолкали в фургон. На головы пары накинули полиэтиленовые пакеты, а мужчину ещё и били кулаками, чтобы заставить их выплатить выкуп.

Их заставили перевести криптовалюту на сумму 901 200 долларов США, или около 31 миллиона бат. После того, как перевод был осуществлен, банда отпустила семейную пару, которая сразу же обратилась в полицию.

Белорусская семья настаивала, что не знала преступников, поскольку они прибыли на Пхукет в декабре прошлого года, тогда как подозреваемые прилетели на остров только в январе, сообщил источник издания.

Полиция бросилась сразу же на поиски. Двоих россиян нашли в квартире в том же районе, а двое других были задержаны в аэропорту Пхукета, когда они собирались покинуть страну. Всех доставили в полицейский участок района Муанг для допроса, где они отвергли обвинения.

Впоследствии пятый подозреваемый, который, как сообщается, был организатором преступления, был задержан в массажном салоне на пляже Патонг и допрошен отдельно. Все пятеро во время допросов продолжали отрицать свою причастность.

В четверг местный суд Пхукета утвердил ордера на арест четырех россиян, первоначально доставленных для допроса. Поначалу мужчины отказывались поставить свою подпись в полицейском протоколе об их аресте.

Местное издание назвало имена подозреваемых: Залим Нальчиков, 37 лет; Олег Богданов, 30 лет; Азамат Нагов, 36 лет; Ислам Абдоков, 29 лет; и Аслан Абазов, 36 лет.

В пятницу судебно-медицинские эксперты попытались собрать доказательства из фургона предполагаемого похищения, но никаких доказательств обнаружено не было. Однако нашли таковые в арендованном россиянами автомобиле Toyota Fortuner. Судмедэксперты обнаружили пластиковый таз, кухонный нож, складной нож, два рулона клейкой ленты, один рулон пластиковой веревки, зажигалку и ножницы. Все предметы были неиспользованы.