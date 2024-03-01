Белорусская прокуратура нашла на "Яндекс Музыке" экстремизм

Опубликовано: 01.03.2024 11:27 , Обновлено: 15.11.2024

На сайте и в приложении "Яндекс Музыка" белорусские прокуроры обнаружили нацистскую символику и атрибутику и потребовали удалить музыкальную композицию. Одновременно с этим сразу несколько крупных интернет-магазинов получили предписания прокуроров убрать в виртуальных полок запрещённые в Беларуси книги, среди которых оказались две книги о Великой Отечественной войне и одна - о языческом боге.

Так, прокурор Гомельского района вынес официальное предписание ООО “ЯндексБел” с требование удалить музыкальную композицию “Horst-Wessel-Lied” (“Die Fahne hoch”). Она по решению МВД, официально отнесена к нацисткой символике и атрибутике.

“Согласно п.2 приложения 2 к постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28.10.2022 №271 “Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики” гимн Национал-социалистической рабочей партии Германии – “Песнь Хорста Весселя” (на немецком языке “Horst-Wessel-Lied”), известна также как “Знамена ввысь” (на немецком языке “Die Fahne hoch”), является символом Национал-социалистической рабочей партии Германии”, - пояснили такое решение в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.

Распространение этой музыкальной композиции белорусская прокуратура приравняла к пропаганде или публичному демонстрированию, распространению нацистской символики и атрибутики, что по закону признаётся “экстремистской детальностью”.

Не в первый раз возникли вопросы у прокуроров и к книжным интернет-магазинам. Так, гомельская прокуратура обнаружила в ассортименте Bestbooks.by книгу “Собаки Европы” белорусского писателя Ольгерда Бахаревича. Суд Минского района признал её экстремистским материалом ещё в мае 2022 года.

В свою очередь прокуратура Московского района Минска нашла книги из республиканского списка экстремистских материалов сразу в трех крупных интернет-магазинах. Речь о книге белорусского публициста Владимира Бешанова “Год 1942 – “учебный”, книге “Тень Победы” бывшего сотрудника легальной резидентуры ГРУ СССР в Женеве Виктора Суворова, а также произведении российского писателя Александра Белов “Велес — Бог русов. Неизвестная история русского народа” (причем последнюю снимают с продажи не в первый раз).

Прокуратура Беларуси потребовала убрать из продажи книги про языческого бога и «загадки Сионских протоколов». Почему?

Все три произведения заместитель прокурора Московского района Минска потребовал “незамедлительно” изъять из продажи и “устранив выявленные нарушения в сфере противодействия экстремизму, исключив демонстрацию и предложение к приобретению названных экстремистских материалов”.

По данным Генпрокуратуры, все акты надзора были исполнены в полном объеме.