Суд оштрафовал на 960 рублей минчанку, которая топила котят на глазах у прохожих

Опубликовано: 04.10.2022 12:37 , Обновлено: 16.05.2023

Минский суд вынес приговор 76-летней женщине, которую обвинили в жестоком обращении с животными. Она топила котят прямо на улице, на глазах у прохожих.

Об этом сообщили в прокуратуре Первомайского района, пишет госагентство «Минск-Новости».

Там рассказали, что инцидент произошел возле одном из домов на Логойском тракте. Женщина топила в ведре с водой четырех двухнедельных котят. Проходящий мимо мужчина потребовал прекратить. Но пенсионерка закончила начатое, положила мертвых котят в пакет и выбросила в мусорку.

В прокуратуре заявили, что женщина признала вину и «раскаялась».

«Суд признал ее виновной в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений», — добавили там.

Ее оштрафовали на 30 базовых (сейчас 960 рублей).

Пока приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

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