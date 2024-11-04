Суд оштрафовал «лучшего букмекера Беларуси» за «ненадлежащую рекламу»

Опубликовано: 04.11.2024 15:24 , Обновлено: 04.11.2024

Суд в Беларуси оштрафовал компанию "Бизон Бет", которой принадлежит одна из крупнейших букмекерских контор в стране FONBET. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси уличил компанию в распространении "ненадлежащей наружной рекламы".

Как пояснили в МАРТ, речь идёт о наружной рекламе, в которой компания именовала себя “лучшим букмекером Беларуси 2024”. Такое заявление в ведомстве посчитали “недостоверным”.

“Указанная реклама содержала слова в превосходной степени, создающие впечатление о преимуществе ООО “БИЗОН БЕТ” перед другими организациями, осуществляющими подобную деятельность. Такие слова должны быть подтверждены документально”, - пояснили в антимонопольном ведомстве.

Даже тот факт, что компания действительно в этом году одержала победу в конкурсе в номинации “Лучший Букмекер Беларуси”, для МАРТ не стал весомым аргументом. В ведомстве провели проверку и выяснили, что в конкурсе принимали участие далеко не все организации, которые занимаются букмекерской деятельностью в нашей стране, а исследование их деятельности не проводилось.

[info_b]Согласно действующему закону “О рекламе” “ненадлежащей” считается реклама “недостоверная, недобросовестная, неэтичная, скрытая и иная реклама, при производстве или размещении (распространении) которой допущены нарушения законодательства”. Реклама, в которой фигурируют слова в превосходной степени, считается “недобросовестной”, если эти слова невозможно подтвердить документально.[/info_b]

Как следствие, суд встал на сторону МАРТ, признал за компанией факт нарушения закона о рекламе и оштрафовал - на 10 базовых величин (400 белорусских рублей).

[info_b]Отметим, что согласно части 1 статьи 13.9 КоАП, по которой привлекли компанию, за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом госоргана законодательства о рекламе максимальный штраф составляет до 10 базовых величин, для индивидуального предпринимателя – от 10 до 25 базовых величин, а для юридического лица – от 20 до 50 базовых величин.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе МАРТ признал рекламу игрушек “Трешики” в магазинах торговой сети “Соседи” “неэтичной”. Рекламодателю ООО “ЛибретикГрупп” (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»