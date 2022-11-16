В Минске рассказали, как изменят движение автомобилей в 2023 году в самом центре столицы

Опубликовано: 16.11.2022 10:50 , Обновлено: 16.11.2022

В "Минскинжпроекте" сообщили, что завершили процесс разработки инженерной подготовки третьего участка зеленой ветки метро от ул. Мельникайте до площади Бангалор. Она необходима, чтобы заранее изменить пути проезда транспорта на время стройки и перекладки коммуникаций под землей.

В “Минскинжпроекте” [link href=“https://t.me/minskstroybelarus/2610” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что четыре станции метро на этом участке длиной более 4 км будут возводиться открытым способом:

«Профсоюзная» (пересечение пр. Победителей-ул.Мельникайте),

«Переспа» (ул. Кропоткина-пр.Машерова),

«Комаровская» (ул. Веры Хоружей-ул. Максима Богдановича),

«Парк Дружбы народов» (площадь Бангалор).

Поэтому в ходе строительных работ в центре Минска изменят пути проезда автомобилей.

Объезд стройки в районе площади Бангалор будет проходить ближе к парку: по три полосы в обе стороны. В районе станции «Комаровская» транспортный поток пустят по ул.Кульман–Кропоткина-В.Хоружей. Остановку метро «Переспу» минчанам придется объезжать с двух сторон,

В процессе строительства станции “Профсоюзной” схема движения рядом с ней будет меняться. Заезд в направлении ул. Заславской будет организован с пр. Машерова, выезд на пр. Победителей – мимо Дома профсоюзов (пр. Победителей, 21). А на период восстановления улицы Мельникайте и сооружения входов в метро сквозного проезда по ней не будет, но подъезд к соцобъектам, административным зданиям и жилым домам будет предусмотрен

Ранее чиновники сообщили, что если не будет проблем с финансированием, строительные работы ориентировочно начнутся во второй половине 2023 года. Строительство всей линии планируется завершить к 2026—2028 году.