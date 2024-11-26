"Стреляй, стреляй!" - В Хойникском районе волк напал на мужчину

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Опубликовано: 26.11.2024 13:57 , Обновлено: 26.11.2024

В МВД сообщили, что в Хойникском районе на Гомельщине 26 ноября волк напал на мужчину. Его спасли милиционеры.

Около 5:00 62-летняя женщина сообщила в Хойникский РОВД, что на ее мужа напал волк. По информации правоохранителей, из-за громкого лая собак сторож фермерского хозяйства пошел осмотреть территорию.

“Практически сразу его атаковал волк, хватая за ноги и руки. Отбиваясь, мужчина укрылся в подсобном помещении”, - рассказали в МВД.

Там продолжили, что на место сигнала прибыли участковый инспектор милиции Артур Кузьменко и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Сергей Мороз. По прибытии животное бросилось на них, сообщили в МВД. Для обезвреживания волка правоохранители выстрелили по нему.

Фото: МВД Беларуси

“Стреляй, стреляй, стреляй!” - слышно на опубликованном ролике.

По информации МВД, 55-летнего мужчину передали медикам для оказания помощи, а милиционеры не пострадали.

Ранее Telegraf.news писал, что в Вороновском районе Гродненской области стая волков в сентябре загрызла семь овец возле жилого дома. Их растерзанные туши обнаружили утром хозяева, передала местная газета.

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