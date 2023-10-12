Стоял в холодной воде и держал на руках собаку. В Гомельской области подросток упал в колодец

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Опубликовано: 12.10.2023 14:50 , Обновлено: 12.10.2023

В городском посёлке Брагин Гомельской области 15-летний мальчик во время вечерней прогулки с собакой провалился в 2,5-метровый колодец. О том, как закончилась история рассказали в областном ОСВОД.

Всё произошло вечером в среду, 11 октября, в районе улицы Механизаторо. Подросток около 19:30 вышел выгулять собаку и не заметило на своём пути открытый колодец. Как пояснили в ОСВОД, колодец вопреки требованиям и норм безопасности не был никак обозначен. В результате школьник вместе со своим питомцем оказался на глубине 2,5 метров в холодной воде.

Фото: ОСВОД Гомельской области

К счастью, история закончилась благополучно: подростку удалось набрать номер МЧС на мобильном телефоне и сообщить о случившемся прежде, чем тот выпал в воду. Всё время до приезда спасателей мальчик держал на руках свою собаку.

Достать обоих из колодца спасатели смогли с помощью пожарного пояса и веревки. После осмотра медики решили госпитализировать подростка.

Ранее Телеграф рассказывал, как летом спасатели доставали из колодца супругов: женщина с мужем была в гостях у матери, которая попросила дочь принести воды. Стоя у колодца (его глубина около семи метров), женщина потеряла равновесие и упала, а супруг прыгнул за ней.

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