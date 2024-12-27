Столица встала в 8-балльных пробках 27 декабря. "Минсктранс" предупредил об опоздании автобусов и троллейбусов

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Опубликовано: 27.12.2024 18:55 , Обновлено: 27.12.2024

Вечером 27 декабря в Минске зафиксировали сначала 9-балльные пробки, в 18:28 - 8-балльные. "Минсктранс" сообщил об опоздании автобусов и троллейбусов до 40 минут.

В 18:30, судя по данным сервиса “Яндекс Карты”, на дорогах столицы зафиксировали больше 10 ДТП, на некоторых участках - дорожные работы.

В “Минсктрансе” сообщили, что из-за скопления транспорта нарушен:

график движения автобусов по улице Волгоградской - опоздание до 20 минут,

по улице Захарова - опоздание до 40 минут,

график движения автобусов и троллейбусов по проспекту Пушкина - опоздание до 30 минут.

Также на предприятии рассказали, что с 18:00 на ул. Сурганова, просп. Независимости в направлении ул. К.Чорного из-за ДТП остановили движение троллейбусов №33, 55, 61, 92. Движение маршрутов №33, 92 организовали по ул. Филимонова, ул. Кедышко, К. Чорного, маршрутов №55, 61 - до ул. Толбухина.

А с 18:17 на ул. Маяковского, ул. Аранской в направлении вокзала из-за ДТП остановили движение троллейбусов №6 и 20. Троллейбусы №6 едут по ул. Аранской, просп. Партизанскому, ул. Кошевого, ул. Денисовской, №20 - по ул. Аранской, просп. Партизанскому, ул. Кошевого, просп. Рокоссовского.

В ГАИ Минска сообщили, что из-за ДТП в районе 54-го км МКАД “затруднено движение” по кольцевой в обоих направлениях. То же самое случилось по проспекту Независимости от площади Победы и по улице Сурганова от улицы Ботанической.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии выходных в ГАИ рассказали, чему конкретно намерены уделять повышенное внимание в ходе плановых рейдов в разных регионах Беларуси, помимо общереспубликанских спецмероприятий. Где-то под массированную отработку возьмут конкретную трассу, где-то направят наряды ДПС в центр города с эвакуатором для нарушителей правил парковки, а где-то будут усиленно следить за движением на железнодорожных переездах.

ГАИ объявила «массированную отработку» одной из трасс Беларуси. Куда направили наряды ДПС с эвакуатором?