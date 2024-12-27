ГАИ объявила "массированную отработку" одной из трасс Беларуси. Куда направили наряды ДПС с эвакуатором?

Опубликовано: 27.12.2024 11:29 , Обновлено: 27.12.2024

В преддверии выходных областные ГАИ рассказали, чему конкретно намерены уделять повышенное внимание в ходе плановых рейдов, помимо общереспубликанских спецмероприятий. Где-то под массированную отработку возьмут конкретную трассу, где-то направят наряды ДПС в центр города с эвакуатором для нарушителей правил парковки, а где-то будут усиленно следить за движением на железнодорожных переездах.

Вначале отметим, что в пятницу, 27 декабря, по всей Беларуси ГАИ объявила Единый день безопасности дорожного движения. Его девизом на этот раз стало всеобъемлющее “В новый год без нарушений!”. При этом в МВД подчеркнули, что мероприятия направлены на профилактику ДТП с нетрезвыми водителями и пешеходами.

В усиленном режиме белорусская ГАИ решила работать вплоть до конца новогодних и рождественских праздников, о чём ранее сообщил Telegraf.news. В ведомстве пообещали в течение двух недель устраивать на дорогах “Фильтры”, “Паутину” и вести усиленный надзор “Стрелой”.

ГАИ объявила 2 недели «Фильтров», «Паутины» и усиленного надзора «Стрелой» по всей Беларуси

Впрочем, в каждом регионе сами определяют, чему именно уделять внимание дорожным инспекторам в ходе уже традиционных “выходных” рейдов. Так, на Гомельщине с 27 по 28 декабря решили провести массированную отработку автомобильной дороги Р-23 “Минск - Микашевичи”. Для этого пообещали выставить наряды ДПС в местах, “имеющих “повышенную вероятность” совершения дорожно-транспортных происшествий”.

Контроль при этом будет вестись как гласно, так и негласно и в смешанном режиме, в том числе с использованием служебных транспортных средств без специальной цветографической окраски, а следить пообещали за следующими правонарушениями:

управлением транспортными средствами в состоянии опьянения,

вождением без прав,

нарушением правил обгона,

нарушением правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей,

нарушениями со стороны пешеходов и велосипедистов, в том числе в темное время суток.

Автомобилистов в Гродно инспекторы ГАИ предупредили о том, что сотрудники батальона ДПС будут работать в центральной части города и эвакуировать транспортные средства, стоящие с нарушением ПДД, на штрафстоянку. Причём делать это пообещали не только в выходные, но на ежедневной основе.

В свою очередь ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщила о том, что взяла под контроль железнодорожные переезды, како потенциально опасные места, которые требуют повышенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Там напомнили основные правила, которые должны помнить водители, приближаясь к ЖД переезду, и не выезжать на него в случае:

если шлагбаум закрыт или начинает закрываться,

если горит запрещающий сигнал светофор,

при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду (в этом случае дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой фонарем, излучающим красный свет, или флажком красного цвета, либо с вытянутыми в стороны руками),

если за железнодорожным переездом образовался затор, из-за которой водителю, вероятно, придётся остановиться на железнодорожном переезде,

если к железнодорожному переезду в пределах видимости приближается поезд.

В ГАИ предупредили, что за нарушение этих правил водители могут поплатиться штрафом в размере от 2 до 4 базовых величин (то есть от 80 до 180 рублей сегодня).