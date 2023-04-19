«Стоим, говорю, стой!!!» — Появилось видео, как под Могилевом водитель попытался убежать от ГАИ

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2023 09:57 , Обновлено: 19.04.2023

Пресс-служба УВД Могилевского облисполкома 19 апреля опубликовала видео погони за водителем Renault в агрогородке Межисетки Могилевского района. Мужчина проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, но был задержан при попытке скрыться.

Как показала проверка, 35-летний местный житель, который находился за рулем, ранее уже привлекался за нетрезвое вождение. Не стал исключением и этот раз. Водительское удостоверение у него тоже отсутствовало.

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Как видно на записи с видеорегистратора, во время предупреждающих слов сотрудника ГАИ «Стоим, говорю, стой!!!» водитель выскакивает из машины и удирает, как заяц.

Как выяснилось во время медицинского освидетельствования, в крови у него было 1,6 промилле алкоголя.

Ранее Телеграф писал, что в Минске под колеса легкового автомобиля попали двое детей. Инцидент был снят на видеорегистратор машины.

На видео попало, как в Минске двоих детей сбила машина