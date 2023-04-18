На видео попало, как в Минске двоих детей сбила машина

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2023 18:56 , Обновлено: 18.04.2023

В Минске под колеса легкового автомобиля попали двое детей. Инцидент был снят на видеорегистратор машины.

В СК сообщили, что днем 18 апреля 40-летняя водитель легковушки Mazda на улице Голодеда сбила двух детей, которые побежали через улицу на красный свет. Судя по видео, женщина не могла видеть детей, так как их скрывал автомобиль на соседней полосе, вовремя затормозивший перед ними (его видеорегистратор и снял ДТП).

В СК сообщили, что в результате происшествия, 11-летним мальчику и девочке “причинены различные травмы”. Естественно, их отвезли в больницу.

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